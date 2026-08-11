Tod im Urlaub: Ein junger Sportler verbringt Zeit mit seiner Familie in Tirol. Als er alleine zu einer Fahrt aufbricht, kommt es zu einem tragischen Unfall.

Kramsach (dpa) – Ein junger Mann aus Aachen ist beim Rennradfahren in Tirol tödlich verunglückt. Der 18-Jährige prallte gegen eine Felswand, wie die österreichische Polizei mitteilte.

Der Radsportler war mit seiner Familie auf Urlaub in Tirol, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Demnach machte er sich am Montag alleine zu einer Fahrt auf. Auf einer abschüssigen Straße bei Kramsach verlor er offenbar die Kontrolle über sein Rad. In einer Kurve versuchte er noch zu bremsen, doch er geriet auf die linke Fahrbahnseite und stieß gegen den Felsen. Dies ergab sich aus den Bremsspuren, wie der Sprecher berichtete.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer fand den Radfahrer, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der 18-Jährige verstarb aber noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.