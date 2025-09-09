Organisierte Kriminalität
18 Durchsuchungen – Haftbefehle nach Automatensprengungen
Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es Beamten bei der Durchsuchung mehrerer Objekte, vier Personen festzunehmen. Hintergrund sind drei Geldautomatensprengungen aus dem Jahr 2024.

Düsseldorf/Saarbrücken (dpa) – Im Zuge von Ermittlungen wegen drei Geldautomatensprengungen hat die Polizei 18 Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Im Rahmen der Untersuchungen wurden gegen vier Personen Haftbefehle vollstreckt, wie die Polizei mitteilte.

Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang zwischen drei Geldautomatensprengungen im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Hessen aus dem Vorjahr.

Einsatzkräfte aus dem Saarland und Nordrhein-Westfalen waren gemeinsam im Einsatz. Sie wurden logistisch und finanziell durch das sogenannte EU-Finanzinstrument «Internal Security Fund (ISF) Lumen» unterstützt, das der Bekämpfung organisierter Kriminalität dient.

