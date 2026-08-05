Der FC Bayern reist nach einem Sieg in Südkorea weiter nach Hongkong. Trainer Vincent Kompany freut sich für die jungen Talente des Vereins. Er plant schon die genaue Spielzeit der WM-Rückkehrer.

Seogwipo (dpa) – Sturm-Juwel Bastian Assomo durfte bei der Abreise des FC Bayern in Südkorea besonders glücklich in den Flieger nach Hongkong steigen. Der 16-Jährige bekam nach seinem Siegtreffer beim 2:1 der Münchner gegen Jeju FC Extra-Lob von den Kollegen. «Es ist schon brutal für sein Alter, wie er die Bälle festmacht», sagte Tom Bischof. «Dann hat er einen sehr guten Abschluss, ist ein klassischer Boxspieler.»

Assomo nutzte das Fehlen und die kürzeren Einsätze von Topstars – wie auch andere junge Bayern-Spieler. Felipe Chávez, der sich in den ersten Wochen der Vorbereitung nach seiner Leihe nach Köln in guter Form präsentiert, hatte den deutschen Fußball-Rekordmeister im WM-Stadion von 2002 früh in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich durch Changmin Lee demonstrierte dann Assomo noch vor der Pause seine Abschlussqualitäten.

Trotz Verletzung: Assomo mit starker U17-Quote

Seit einem Jahr geht Assomo für den FC Bayern auf Torejagd. Der gebürtige Berliner, der im Sommer 2025 von Hertha BSC gekommen war, erreichte trotz einer Verletzungspause im Frühjahr eine beeindruckende Torquote: Für die U17 des deutschen Rekordmeisters traf Assomo in zehn Spielen elfmal und durfte darüber hinaus auch in der Regionalliga Bayern bereits einen Treffer bejubeln.

Der mit 1:2 verlorene Test der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in Wiesbaden vor anderthalb Wochen war der erste Einsatz bei den Profis, nachdem er es Ende April beim Bundesliga-Spiel in Mainz schon einmal in den Kader geschafft hatte.

«Was Basti Assomo gemacht hat, das Toremachen, das kennen wir von ihm», sagte Kompany. «Er hat viele Punkte in seinem Spiel, die er verbessern muss.» Assomo erlebe wie andere Talente einen «Lernmoment» bei den Profis. «Für einen Stürmer mit 16 Jahren und seiner Größe ist es gut, dass er die Tore macht.»

«Fast wissenschaftlich eingeplant»

Bei der Münchner Vorbereitung wird die Spielzeit der Talente mehr und mehr zurückgehen. Erst nach und nach kommen die WM-Spieler zurück, die Spielzeit wird stückweise gesteigert. Man habe das «fast wissenschaftlich eingeplant, was die Minuten angeht», sagte Kompany, der sich freut, Nachwuchskräfte besser kennenzulernen. «Die können in so einem Moment nichts falsch für mich machen.»

In den ersten Wochen der Vorbereitung hätten einige von ihnen gezeigt, dass sie «vielleicht jetzt ready sind für den nächsten Schritt», sagte Kompany. «Ob das bei uns ist oder woanders – wir versuchen, den Jungs weiterzuhelfen auf diesem Weg.»

Nach dem Testspiel-Erfolg steht für die Bayern noch ein Spiel in Asien an. In Hongkong folgt für die Münchner am Freitag (14.00 Uhr/MESZ) das Duell mit Europa-League-Sieger Aston Villa.