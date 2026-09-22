Ein 15-Jähriger stirbt im Hochsauerland am Samstag durch Messerstiche. Zwei verdächtige Männer werden öffentlich mit Fotos gesucht. Am Abend stellen sie sich der Polizei.

Marsberg (dpa) - Zwei Männer, die nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in Marsberg im Hochsauerland öffentlich mit Fotos gesucht wurden, haben sich gestellt. Das teilte die Polizei in Dortmund am Abend mit. Gegen die 22 und 23 Jahre alten Beschuldigten waren Untersuchungshaftbefehle wegen Totschlags und schwerer Körperverletzung erlassen worden. Nach ihnen war intensiv gefahndet worden.

Die Verdächtigen sollen am Samstag mit einem Messer auf einen Jugendlichen eingestochen haben, der noch am Unfallort gestorben war. Zudem werden sie verdächtigt, einem 18-Jährigen schwere Stichverletzungen zugefügt zu haben. Er wird im Krankenhaus behandelt.

Bevölkerung wurde um Mithilfe gebeten

Laut Staatsanwaltschaft Arnsberg handelt es sich bei dem 22-jährigen Gesuchten um einen Griechen, der 23 Jahre alte Beschuldigte ist demnach Kosovare. Die Männer leben den Angaben zufolge in Hamm. Sie sollen am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Streit mit den beiden Verdächtigen und einer Gruppe, zu der auch der 15-Jährige und der 18-Jährige gehörten, am Samstagabend eskaliert. Es kam zu der Gewalttat, die mutmaßlichen Angreifer flüchteten. Einzelheiten und Hintergründe wurden zunächst nicht mitgeteilt.

In dem - nun zurückgenommenen - Fahndungsaufruf hatten die Ermittler auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.