Zwei Männer werden nach einer tödlichen Messerattacke im Hochsauerland nun mit Fotos öffentlich gesucht. Ein Jugendlicher war an Stichverletzungen gestorben, ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt.

Marsberg (dpa) – Die Polizei fahndet nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in Marsberg im Hochsauerland öffentlich mit Fotos nach zwei dringend Tatverdächtigen. Gegen die 22 und 23 Jahre alten Beschuldigten seien Untersuchungshaftbefehle wegen Totschlags und schwerer Körperverletzung erlassen worden, teilte die Polizei in Dortmund mit.

Die Männer sollen am Samstag mit einem Messer auf den Jugendlichen eingestochen haben, der noch am Unfallort gestorben war, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichtet hatten. Sie werden zudem verdächtigt, an dem Tatabend auch auf einen 18-Jährigen eingestochen zu haben. Nach Polizei-Angaben erlitt er schwere Verletzungen im Gesicht und wird im Krankenhaus behandelt.

Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten

In dem Fahndungsaufruf nennen die Ermittler auch die vollen Namen der Beschuldigten und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die Personen kenne oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen könne, solle sich bei der Dortmunder Polizei melden.

Laut Staatsanwaltschaft Arnsberg handelt es sich bei dem 22-jährigen Gesuchten um einen Griechen, der 23 Jahre alte Beschuldigte sei Kosovare. Die Männer leben den Angaben zufolge in Hamm.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Streit mit den beiden Tatverdächtigen und einer Gruppe, zu der auch der 15-Jährige und der 18-Jährige gehörten, eskaliert. Es kam zu der Gewalttat, die mutmaßlichen Angreifer flüchteten. Einzelheiten und Hintergründe wurden zunächst nicht mitgeteilt.