Freiburg (dpa) – Tausende Fans verfolgen das Finale der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa beim Public Viewing in Freiburg. Nach Angaben der Polizei ist das Gelände auf einem Parkplatz bei der Messe mit rund 15.000 Besucherinnen und Besuchern gut gefüllt. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete von ausgelassener Stimmung.

Das Endspiel aus Istanbul wird auf einer 80 Quadratmeter großen Videowand übertragen. Die Polizei ist mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Bislang würde die Veranstaltung friedlich verlaufen, teilte ein Polizeisprecher mit. Bereits beim DFB-Pokalfinale 2022 hatte es auf dem Messeparkplatz ein Public Viewing für Fans des SC Freiburg gegeben.