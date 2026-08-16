Zweitliga-Fußball in Erstliga-Atmosphäre: Der VfL Wolfsburg lockt beim Nachbarschafts-Duell in Hannover 49.000 Fans an. Kurz vor Schluss jubelt der Favorit doch noch.

Hannover (dpa) – Der große Aufstiegsfavorit VfL Wolfsburg hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Durch ein spätes Elfmetertor von Fabian Reese (87. Minute) gewann der Erstliga-Absteiger das Niedersachsen-Duell bei Hannover 96 mit 1:0 (0:0).

Der Erfolg vor 49.000 Zuschauern war eher glücklich. Denn bis zu dem einzigen Treffer dieses Spiels war Hannover das aktivere Team mit den deutlich besseren Torchancen gewesen. Die Wolfsburger sorgten dagegen nur für Gefahr, wenn erstligareife Profis wie Muhammed Damar oder Joakim Maehle ihre individuelle Klasse ausspielten. Auch dem Elfmeter ging ein unnötiges Foul an dem früheren HSV-Torjäger Robert Glatzel voraus.

Die ersten Schlagzeilen dieses Nachbarschafts-Duells lieferte Hannover: Den für rund eine Million Euro aus der Schweiz verpflichteten neuen Torwart Pascal Loretz setzte Trainer Christian Titz nach nur einem Spiel auf die Bank. Unter dem lauten Jubel der Fans wurde kurz vor dem Anpfiff die Vertragsverlängerung mit Stürmer Lars Gindorf verkündet.

Großchance für Hannover

Bis zur ersten guten Chance dauerte es dann mehr als 25 Minuten. Wolfsburgs Yannick Gerhardt wurde von Damar freigespielt, scheiterte im Strafraum aber an dem gut reagierenden Loretz-Ersatz Leo Weinkauf.

Auf der anderen Seite machte der Vorjahres-Vierte Hannover aus seiner Überlegenheit zu wenig. Mehrfach fehlte im Angriff die letzte Genauigkeit. Die mit Abstand beste Chance der ersten Halbzeit vergab Maurice Neubauer, als er nach einem schönen Steilpass von Neueinkauf Marcel Hartel völlig frei vor dem Wolfsburger Tor stand. Doch der erst 18-jährige Keeper Jakub Zielinski parierte den Schuss mit nur einer Hand (36.).

Unterbrechung im Nebel

Wegen Pyrotechnik im 96-Fanblock wurde das Spiel zu Beginn der zweiten Halbzeit kurz unterbrochen. Taktisch wagten beide Trainer mehr. Wolfsburgs Tobias Strobl brachte Glatzel (46.). Titz wechselte mit Benjamin Källman und Benedikt Pichler gleich zwei neue Stürmer ein (61.).

Wolfsburg war nun etwas besser im Spiel, blieb aber harmlos. Die besten Chancen der zweiten Hälfte hatte erneut Hannover durch Jean Hugonet (77.) und Pichler (79.). Der Umgang damit rächte sich am Ende noch.