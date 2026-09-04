Mainz (dpa/lrs) – Urs Fischer hat die Profis des FSV Mainz 05 vor dem Gastspiel beim Hamburger SV vor allem beim Ausnutzen von Standardsituationen in die Pflicht genommen. «Ich habe mal nachgeschaut. Im Schnitt fällt nur nach jedem 34. ruhenden Ball ein Tor für uns. Damit bin ich nicht zufrieden. Da gilt es, mehr herauszuholen», sagte der Mainzer Trainer mit Blick auf die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Fischer fordert insbesondere bessere Abläufe und mehr Varianten bei der Ausführung. «Standards entscheiden heute Spiele», wies der Schweizer mit Nachdruck auf die Bedeutung von Eckbällen und Freistößen hin.

Posch vor Comeback

Nach der mauen Nullnummer zum Bundesligastart gegen Aufsteiger SC Paderborn erwartet er von seinen Schützlingen in Hamburg von Beginn an einen intensiven und leidenschaftlichen Auftritt. «Der HSV hat eine qualitativ gute Mannschaft mit einer klaren Spielidee. Da kommt eine schöne Aufgabe auf uns zu, die uns alles abverlangen wird. Wir müssen vieles besser machen», sagte Fischer.

Verzichten müssen die Mainzer auf die verletzten Dominik Kohr, Eric Martel, Paul Nebel und Silas. Für Kohr könnte Stefan Posch, der gegen Paderborn wegen Trainingsrückstands nur auf der Bank saß, in die Dreierkette rücken. «Er hat eine weitere Trainingswoche absolviert, das hat ihm gutgetan. Er ist auf einem sehr guten Weg. Vielleicht muss ich ihn ins kalte Wasser schmeißen», sagte Fischer.

Posch, der mit Österreich bei der WM im Einsatz war und sich dort einen Kieferbruch zuzog, hatte bereits in der Vorsaison auf Leihbasis für die 05er gespielt. Die Mainzer hatten den 29-Jährigen vor drei Wochen fest verpflichtet.