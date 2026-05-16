Mit Chancen auf die Champions League startet Hoffenheim in den letzten Spieltag. In Gladbach erwischt die TSG aber einen ganz schlechten Tag - und schwächt sich auf ungewöhnliche Art selbst.

Mönchengladbach (dpa) – Die TSG 1899 Hoffenheim hat bei Borussia Mönchengladbach eine heftige Klatsche kassiert und die erhoffte Qualifikation für die Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer unterlag der Elf vom Niederrhein mit 0:4 (0:2).

Vor 53.033 Zuschauern im Borussia-Park erzielten Hugo Bolin (14. Minute), die Hoffenheimer Leihgabe Haris Tabakovic (23.), Kevin Diks per Traum-Treffer (81.) und Robin Hack (90.+1) die Tore für die Gastgeber. Die Gäste spielten lange in Unterzahl, weil Tim Lemperle wenige Sekunden nach der Pause Gelb-Rot sah (46.).

Auch ohne den großen Coup zum Abschluss kann Hoffenheim mit der Saison zufrieden sein: Nach dem Fast-Abstieg des vergangenen Jahres nehmen die Kraichgauer in der kommenden Spielzeit an der Europa League teil.

Gladbach hatte das Minimalziel Klassenverbleib in einer sehr durchwachsenen Saison bereits vorzeitig erreicht. Weil zuletzt jedoch keine nachhaltige Entwicklung erkennbar war, ist die Zukunft von Trainer Eugen Polanski trotz des versöhnlichen Abschlusses ungewiss.

Hoffenheim liegt früh mit zwei Toren zurück

«Wir fühlen uns als absolute Gewinner und bestreiten das Spiel als Gewinner», hatte Ilzer schon vor der Partie gesagt. «Wir haben gezeigt, dass man aus einem Dorf nach den ganz großen Dingen in der Bundesliga greifen kann.»

In Mönchengladbach kam die TSG, die das Hinspiel fulminant mit 5:1 gewonnen hatte, allerdings überhaupt nicht in die Partie. Früh lag Hoffenheim mit 0:2 zurück.

Erst ließen die Gäste der Borussia nach einem Einwurf im Strafraum zu viel Platz und Bolin traf mit Hilfe des Pfostens zum 1:0. Es war das erste Tor des Winterneuzugangs für diw Borussia. Kurz darauf löste ausgerechnet Tabakovic, der zumindest zunächst zur TSG zurückkehrt, bei den Fans im Borussia-Park zum zweiten Mal Jubel aus. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite rutschte der Ball zum Mittelstürmer durch und Tabakovic ließ Nationaltorwart Oliver Baumann keine Abwehrchance.

Hoffenheim in der Offensive harmlos

Auch in der Folge kombinierte die Borussia zumindest phasenweise ansehnlich. Das Fehlen des erkrankten Kapitäns Rocco Reitz, der nun zu RB Leipzig wechselt, merkte man den Gladbachern auf dem Platz nicht an. Hoffenheim blieb dagegen offensiv erstaunlich harmlos. Eine Gelegenheit von Andrej Kramaric aus der Anfangsphase blieb die einzige richtige Torchance für das Ilzer-Team im ersten Durchgang.

Der zweite begann maximal unglücklich für die TSG. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff rannte Lemperle Gladbach-Verteidiger Diks um und Schiedsrichter Frank Willenborg schickte den bereits verwarnten Angreifer vom Platz.

In Überzahl legte die Borussia nach. Nachdem das vermeintliche 3:0 von Tabakovic wegen einer Abseitsposition noch aberkannt wurde, traf Diks sehr sehenswert aus der Distanz in den Winkel und Hack blieb vor Baumann eiskalt. Kurz vor Schluss sorgte zudem das Comeback von Stürmer Tim Kleindienst nach langer Verletzungspause für großen Applaus.