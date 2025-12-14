0:1 in Elversberg: Mislintat bei Fortuna im Anmarsch

Nach der siebten Niederlage im neunten Pflichtspiel unter Markus Anfang hängt Düsseldorf auf Platz 17 fest. Die SV Elversberg hingegen mischt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga munter mit.

Spiesen-Elversberg (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat auch im letzten Auswärtsspiel des Jahres in der 2. Fußball-Bundesliga keinen Befreiungsschlag gelandet und steckt weiter tief im Abstiegskampf. Der Tabellen-17. unterlag bei der SV Elversberg mit 0:1 (0:0). Die Saarländer festigten damit als Zweiter ihre Rolle als erster Verfolger von Spitzenreiter FC Schalke 04. Der eingewechselte 18 Jahre alte Otto Stange erzielte in der 79. Minute das Tor des Tages.

Für die Fortuna war es bereits die siebte Niederlage im neunten Pflichtspiel unter Trainer Markus Anfang. Die anhaltende sportliche Talfahrt dürfte nun personelle Konsequenzen haben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Club vor der sofortigen Trennung von Sportvorstand Klaus Allofs. Als Nachfolger steht demnach Sven Mislintat bereit.

Torjäger Younes Ebnoutalib dieses Mal glücklos

Vor 9.304 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Kaiserlinde boten beide Teams trotz Nebels und torloser erster Halbzeit ein unterhaltsames Fußballspiel mit Chancen auf beiden Seiten. Elversberg startete gut in die Partie, ließ durch Torjäger Younes Ebnoutalib und Bambasé Conté allerdings die Führung liegen.

Nach einer halben Stunde kämpften sich die Gäste ins Spiel. Die besseren Chancen waren nun aufseiten der Fortuna, die mit etwas Glück sogar hätten führen können. Jesper Daland scheiterte erst per Kopf an SVE-Keeper Nicolas Kristof (36.), kurz vor der Pause krachte sein Schuss an die Latte (45.)

Die Partie blieb auch nach der Pause munter. Elversberg hatte mehr Ballbesitz, den Gästen gelang es aber immer wieder, gefährlich vor dem Tor der Saarländer aufzutauchen. Christian Rasmussen hatte gleich zwei gute Möglichkeiten (54./62.) frei vor Kristof.

Elversberg blieb ebenso gefährlich. Über Tom Zimmerschied landete der Ball beim eingewechselten Stange, dessen Ball ins lange Eck trudelte. Elversberg geht im eigenen Stadion ungeschlagen ins neue Jahr.