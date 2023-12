Justiz

Neunkirchen

Zwei Verdächtige nach schwerem Raub in Neunkirchen gefasst

Ein 22-jähriger Mann ist in Neunkirchen Opfer eines schweren Raubes geworden. Die beiden mutmaßlichen Angreifer, zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren, seien nach einer Fahndung vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie hätten den 22-Jährigen am späten Samstagabend vermutlich zu Boden gestoßen, auf ihn eingetreten und ihm seine Geldbörse gestohlen. Gegen beide sei ein Strafverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet worden.