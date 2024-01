Merzig-Wadern

Beckingen

Zwei Tote nach Schüssen in Beckinger Wohnung gefunden

Bei einem Polizeieinsatz sind in Beckingen (Landkreis Merzig-Wadern) zwei Personen tot aufgefunden worden. Am Dienstagabend erhielt die Polizei nach eigenen Angaben einen Anruf, nachdem Schüsse im Ortsteil Düppenweiler gefallen waren. Die Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos hätten darauf in der gemeldeten Wohnung zwei Personen leblos aufgefunden. Zu Tathergang oder Personalien konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Die Spurensicherung und die Ermittlungen dauerten am Mittwochmorgen noch an.