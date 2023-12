Notfälle

Grafschaft

Zwei Senioren nach Hausbrand im Krankenhaus behandelt

Zwei Senioren sind in der Nacht zu Freitag nach einem Brand in ihrem Haus in Grafschaft (Landkreis Ahrweiler) ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden über 80-Jährigen mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt. Sie konnten ihr Haus selbstständig verlassen. Der Brand im Einfamilienhaus konnte schnell gelöscht werden. Das Erdgeschoss war aufgrund der starken Rauchentwicklung zunächst nicht bewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt Ursache für das Feuer gewesen sein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen hohen fünfstelligen Betrag.