Zwei Menschen bei Brand im Saarland schwer verletzt

Zwei Menschen sind bei einem Brand im Saarland schwer verletzt worden. Warum der Brand am Montagabend in Namborn in einem Mehrparteienhaus ausbrach, war zunächst noch unklar, wie die Polizeiinspektion Sankt Wendel am Dienstag mitteilte. Die zwei Schwerverletzten kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Drei weitere Personen hätten Rauchgase eingeatmet, nur eine davon habe aber medizinisch versorgt werden müssen.