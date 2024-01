Trier

Zoll entdeckt eine halbe Tonne Marihuana in LKW

Zollfahnder haben nahe Trier rund 500 Kilogramm Marihuana in einem Lastwagen sichergestellt. Die Pakete mit dem Rauschgift waren zwischen Textilien und Kindersandalen versteckt, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und die Staatsanwaltschaft Trier am Montag mitteilten. Die Zollbeamten durchsuchten den LKW nach seinem Grenzübertritt nach Deutschland. Der gezielten Kontrolle seien verdeckte Ermittlungen vorausgegangen.