Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen

Zehntausende Euro Schaden nach Brand in Schule

Das Feuer in einer Grundschule in Ludwigshafen hat einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, steht die Ursache für den Brand am frühen Freitagnachmittag weiterhin nicht fest. Dazu liefen Ermittlungen. Die Feuerwehr hatte das Feuer in einem Klassenzimmer schnell löschen können. Etwa 50 Kinder, die im Schulgebäude in einem Hort betreut wurden, brachten sich ebenso wie ihre Betreuer unverletzt in Sicherheit.