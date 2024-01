Zahlreiche Unfälle wegen Schnee und Glätte im Saarland

Schnee und glatte Straßen haben am Donnerstag auch im Saarland teils zu erheblichen Behinderungen im Verkehr geführt. Bis zum Vormittag habe es landesweit 34 Unfälle gegeben, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Dabei sei es überwiegend zu Blechschäden gekommen. Über Schwerverletzte sei nichts bekannt.

ARCHIV – Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Saarbrücken (dpa/lrs) – Knapp 30 «Gefahrenstellen» im Verkehr gebe es wegen Glätte oder heruntergefallener Äste, sagte der Sprecher weiter. Vor allem in den Höhenlagen und im Nordsaarland gebe es Beeinträchtigungen. Am Vormittag war die Autobahn 8 ab der Anschlussstelle Merzig-Wellingen in Fahrtrichtung Luxemburg gesperrt: Mehrere Fahrzeuge hätten sich dort aufgrund der Glätte festgefahren, hieß es.