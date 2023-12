Statistik

Bad Ems

Zahl der insolventen Unternehmen steigt deutlich

In den ersten neun Monaten des Jahres haben deutlich mehr Unternehmen in Rheinland-Pfalz Insolvenz angemeldet als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stieg um rund 19 Prozent auf 529, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte. In den ersten drei Quartalen 2022 waren es noch 444 gewesen.