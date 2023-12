Kriminalität

Saarbrücken

Zahl der Geldautomatensprengungen im Saarland 2023 gestiegen

Im Saarland haben Ermittler im laufenden Jahr zwölf Fälle von Geldautomatensprengungen registriert (Stand: 12.12.2023). Zum Vergleich: 2022 waren es lediglich drei und 2021 nur sechs Fälle im Bundesland. Das teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Von den zwölf Fällen im laufenden Jahr kam es in acht Fällen zum Diebstahl (2022: in keinem Fall), und in vier Fällen gelang dies Tätern nicht.