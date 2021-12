Wüst fordert schnelle Umsetzung der Impfpflicht

Traditionell kommen die Ministerpräsidenten zum Jahresende noch einmal zusammen – dieses Jahr coronabedingt per Video. Und erstmals hat sich Olaf Scholz als Bundeskanzler zugeschaltet.

Berlin (dpa) – Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat angesichts der zugespitzten Corona-Lage die neue Bundesregierung zu einer schnellen Umsetzung der Impfpflicht aufgefordert.

Es gebe wissenschaftliche Zweifel, dass die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen ausreichten, wenn sich die Omikron-Variante weiter ausbreite, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag in Berlin nach Beratungen der Länder mit dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Die Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen zum Schutz besonders gefährdeter Menschen müsse „so schnell wie möglich“ umgesetzt werden. Auch die Beratung über die allgemeine Impfpflicht dürfe sich nicht verzögern. Wegen der vierten Corona-Welle brauche es Tempo, um vor allem ältere Menschen zu schützen. „Das Impfen ist und bleibt die stärkste Waffe im Kampf gegen das Virus“, sagte Wüst.

Wüst dankte der neuen Ampel-Koalition, das Infektionsschutzgesetz zu verschärfen und den Ländern mehr Möglichkeiten zu geben, die Menschen zu schützen. Es müsse weiter Voraussicht herrschen. „Wir müssen das Fernlicht nutzen und nicht nur auf Sicht fahren“, sagte der

Zuvor hatten die Regierungschefs und -chefinnen der Länder erstmals mit Olaf Scholz (SPD) in dessen neuer Funktion als Bundeskanzler Beratungen aufgenommen. Coronabedingt tauschte sich die reguläre Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zum Jahresende per Video-Konferenz aus.

Vor dem Gespräch mit Scholz hatten sich die Ministerpräsidenten unter dem Vorsitz des nordrhein-westfälischen Regierungschefs Hendrik Wüst (CDU) zunächst intern beraten. Nach etwa zwei Stunden stieß der neue Kanzler dann hinzu.

Breites Themenspektrum

Nach Informationen aus Länderkreisen sollte es bei der MPK unter anderem um illegale Flüchtlingseinreisen über Belarus gehen sowie um Digitalisierung, Verwaltung und Finanzverteilungsfragen. Gewichtige Beschlüsse seien eher nicht zu erwarten, hieß es.

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) hatte angekündigt, er wolle in der Runde über Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte in der Zeit nach Weihnachten sprechen. Wüst sagte dazu dem Radiosender WDR 2: „Ich möchte das eigentlich vermeiden, aber wenn es nötig wird, sind wir zu allem bereit, was die Menschen schützt.“

