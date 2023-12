Bundesverkehrsminister

Mainz

Wissing: Rhein-Vertiefung dringend erforderlich

Eine Vertiefung der Fahrrinne im Mittelrhein muss laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing trotz ihrer großen wirtschaftlichen Bedeutung sorgfältig ausgearbeitet werden. An der Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe werde derzeit simuliert, wie sich eine Vertiefung der Fahrrinne auf die Sediment-Ablagerung konkret auswirken werde, sagte der FDP-Politiker in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.