Milliarden-Betrug

Wirecard: Regierung gerät in Erklärungsnot

Der Wirecard-Skandal hat alle Zutaten eines Wirtschaftsthrillers. Was wusste die Bundesregierung wann, und was hat sie unternommen? Offene Fragen wie diese soll die Bundesregierung nun in einer Sondersitzung des Finanzausschusses beantworten.