Winterwetter sorgt für Unfälle und Verkehrseinschränkungen

dpatopbilder – Ein Einsatzfahrzeug des Winterdienstes räumt Schnee von der L2 und streut Salz. Foto: Harald Tittel/dpa

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Winterwetter mit Schnee und Glätte hat zum Start in die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland für Verkehrseinschränkungen gesorgt. Die Polizeipräsidien verzeichneten diverse Unfälle, in den meisten Fällen blieb es allerdings bei Blechschäden.

Die Situation auf den Straßen

Besonders häuften sich die Unfälle im Bereich des Mainzer Polizeipräsidiums: Zwischen Montagmittag und Montagnachmittag seien über 50 Verkehrsunfälle verzeichnet worden, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen verletzten sich den Angaben zufolge leicht. «Das Stadtgebiet Mainz ist ebenso betroffen wie Autobahnen, Landstraßen und ländliche Gebiete in Rheinhessen, Hunsrück und Donnersbergkreis», hieß es weiter. Durch Unfälle sei es zu Sperrungen gekommen. Die Abschleppdienste seien so sehr ausgelastet, dass einige Unfallstellen nicht geräumt werden konnten.

Zum Abend hin warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteisgefahr durch Regen. Vor allem im Süden könne es gefrierenden Regen geben, hieß es. Die Mainzer Polizei empfahl daher, auf unnötige Fahrten zu verzichten.

In der Westpfalz gab es bis zum frühen Nachmittag ungefähr 25 Unfälle. Meistens sei es bei Blechschäden geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Im Bereich des Trierer Polizeipräsidiums gab es eine witterungsbedingte Straßensperrung im Bereich Hermeskeil im Hochwald, ansonsten habe es vereinzelte Unfälle gegeben. Im Saarland verzeichnete die Polizei 25 schneebedingte Einsätze: Dazu zählten festgefahrene Fahrzeuge und leichtere Unfälle, wie ein Sprecher sagte.

ÖPNV und Streik beim Straßen- und Verkehrsdienst

Das Winterwetter sorgte vielerorts für Ausfälle und Beeinträchtigungen im Busverkehr, so etwa im Rhein-Lahn-Kreis, im Westerwaldkreis oder in Neuwied. Die Busse der Saarbahn konnten eine Reihe von Höhenlagen nicht mehr anfahren, wie das Unternehmen mitteilte. In den Landkreisen Mainz-Bingen sowie in Stadt und Landkreis Bad Kreuznach wurde der Busverkehr der KRN gänzlich eingestellt, wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mitteilte. Auch der Schülerverkehr fiel am Nachmittag ganz aus – einige Busse seien bereits mit Kindern unterwegs gewesen, ehe die KRN sie aus Sicherheitsgründen zum Stehenbleiben aufforderte. «Die Kinder verbleiben dort in den Bussen, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden», hieß es.

Beim Winterdienst des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) war am Montag aufgrund eines Warnstreiks ein Notdienst im Einsatz. Es seien durchgehend sechs Fahrzeuge im Einsatz gewesen, normalerweise seien es acht, sagte eine Sprecherin. Auch im Saarland war auf den Bundes- und Landesstraßen ein Notdienst des Winterdienstes im Einsatz.

