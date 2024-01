Verkehr

Koblenz

Winterdienst in voller Besetzung im Einsatz

Streuen und Räumen: Der Winterdienst in Rheinland-Pfalz ist wegen der Unwetterwarnungen in voller Besetzung im Einsatz. Alle zur Verfügung stehenden 475 Winterdienstfahrzeuge seien in Rufbereitschaft versetzt worden, teilte Franz-Josef Theis, Geschäftsführer vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch mit. Neben den eigenen Winterdienst-Fahrzeugen seien auch Fremdunternehmer im Einsatz.