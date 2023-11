Wetter

Mainz

Windig und regnerisch in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt auch in der neuen Woche ungemütlich. In den kommenden Tagen gehe es wechselhaft mit vielen Wolken weiter, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag. Zwar lasse der Wind etwas nach, doch gerade in höheren Lagen seien weiter starke bis stürmische Böen möglich. Dazu seien immer wieder einzelne – wenn auch schwache – Schauer zu erwarten, bei eher milden Temperaturen von maximal 8 bis 14 Grad. Zur Mitte der Woche sei es am Mittwoch zunächst trocken, ehe die Niederschläge ab dem Nachmittag wieder zunähmen, erklärte die DWD-Expertin.