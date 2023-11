Wiederaufbau der Bahn-Eifelstrecke verzögert sich deutlich

Gerolstein (dpa/lrs) – Die Reparaturarbeiten der bei der Flut im Sommer 2021 massiv beschädigten Eifelstrecke der Bahn verzögern sich deutlich. Der Wiederaufbau zwischen Gerolstein und Nettersheim werde voraussichtlich im Sommer 2024 abgeschlossen, teilte die Bahn in Frankfurt am Freitag mit. Das Ende der Reparaturarbeiten eines weiteren Teilstücks in Nordrhein-Westfalen werde für das zweite Quartal 2024 erwartet.

Laut den Planungen sollte die Eifelstrecke bis Ende dieses Jahres wieder komplett befahrbar sein. Grund für die Verzögerung sind der Mitteilung zufolge Engpässe bei den Baufirmen und der Lieferung der benötigten Materialien.

Seit Februar 2022 arbeitet die Bahn an dem Abschnitt zwischen Gerolstein und Nettersheim. Insgesamt werden 40 Kilometer Gleise, zahlreiche Durchlässe und mehrere Brücken erneuert sowie weggespülte Bahndämme wieder aufgebaut. Parallel laufen die Vorbereitungen für eine Elektrifizierung bis Ende 2026.

Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz mindestens 136 Menschen ums Leben gekommen. An der Infrastruktur der Bahn vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen entstand ein Schaden von rund 1,3 Milliarden Euro. Besonders Brücken- und Stützbauwerke sowie Stellwerke entlang der Strecken wurden beschädigt und teils vollständig zerstört.