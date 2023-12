Arbeitsagentur

Mainz

Wie hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entwickelt?

Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur wird an diesem Dienstag (14 Uhr) eine Bilanz zur Entwicklung des rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktes im Jahr 2023 vorlegen. Behörden-Chefin Heidrun Schulz will bei dem Treffen in Mainz auch über die Lage der geflüchteten Menschen am Arbeitsmarkt und das Thema Bürgergeld sprechen.