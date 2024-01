DWD

Offenbach

Wetter bleibt sehr wechselhaft

Tiefdruckgebiete und milde Luft mitten im Winter gestalten das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der ersten Woche des neuen Jahres sehr wechselhaft. Am Mittwoch fallen Regenschauer bei Höchstwerten zwischen 8 und 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Vor allem auf den Höhen kann der Wind stark wehen. Einzelne Gewitter sind am Mittwochnachmittag nicht ausgeschlossen. Auch der Donnerstag wartet bei maximalen Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad erst mit Regenschauern auf. Später lockert der Wolkenhimmel auf. Am Freitag kommen neue Niederschläge aus Südwesten nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Es werden Höchstwerte von 6 bis 10 Grad erreicht.