Auszeichnungen

Mainz

Westerwald-Brauerei ist Zukunftsunternehmen 2023

Die Westerwald-Brauerei H. Schneider GmbH ist von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (Zirp) als «Zukunftsunternehmen 2023» ausgezeichnet worden. Die in Hachenburg ansässige Brauerei verbinde Digitalisierung und Nachhaltigkeit und könne ein Vorbild für andere Firmen sein, teilten die Zirp und die rheinland-pfälzische Staatskanzlei in Mainz am Mittwoch mit.