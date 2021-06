Welterbe: Mosel will auf die Liste – Winzer kritisieren

Der Kreis Cochem-Zell möchte die Bewerbung der Mosel für die Anerkennung als Weltkulturerbe vorantreiben. Das hat Landrat Manfred Schnur in der jüngsten Sitzung de Kreisausschusses nochmals verdeutlicht.

Geändert haben sich allerdings die Kriterien, nach denen die Unesco den Titel Weltkulturerbe verleiht. Daher will man sich in Zukunft nicht mehr mit der ganzen Region bewerben, sondern ausgewählte Weinberge in den Blick nehmen.

Dazu zählen zum Beispiel der Neefer Frauenberg oder der Bremmer Calmont. Diese zählen zu den steilsten der Welt und haben ein Alleinstellungsmerkmal. Die Vorbereitungen trifft der Verein „Weltkulturerbe Moseltal“.

Kritik gibt es von Winzern. Diese befürchten Einschränkungen bei der Bewirtschaftung von Weinbergen.