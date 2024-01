Wetter

Offenbach

Weiterhin eisige Kälte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es in den kommenden Tagen weiterhin kalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es am Mittwoch oft zu Dauerfrost bei Höchstwerten zwischen minus vier Grad und ein Grad. Dazu ist es am Vormittag zunächst bewölkt, im Tagesverlauf zeigt sich immer mehr die Sonne. In der Nacht zum Donnerstag werden Temperaturen von minus sechs bis minus zehn Grad erwartet.