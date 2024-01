Ermittlungen

Ludwigshafen

Weitere Details zu lebensgefährlichem Streit in Ludwigshafen

Drei Tage nach der lebensgefährlichen Verletzung eines jungen Mannes bei einem Streit in Ludwigshafen haben die Behörden Details der Tat mitgeteilt. Nach den ersten Ermittlungen hätten sich die beiden jungen Männer am Samstag nach einem früheren Streit zur Aussprache getroffen, berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag. Dabei hätten sie sich wieder gestritten und der 18-Jährige habe mehrfach mit einem Messer in den Oberkörper des 21-Jährigen gestochen.