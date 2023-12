Besuchszahlen

Mainz/Ludwigshafen/Trier/Koblenz

Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz ziehen positive Bilanz

Glühwein, Lebkuchen und Co.: Zum Abschluss der Saison ziehen viele Weihnachtsmarkt-Veranstalter und Schausteller in Rheinland-Pfalz ein positives Fazit. Im zweiten Jahr der Feierlichkeiten ohne Corona-Einschränkungen verzeichneten die Märkte gute Besuchszahlen. «Wir waren sehr zufrieden, trotz des schlechten Wetters», sagte etwa Marco Sottile, Sprecher der Weihnachtsmarktbeschicker in Mainz.