Spendenfahrt

Dudenhofen

Weihnachtsmänner auf Motorrädern für krebskranke Kinder

Als Weihnachtsmänner verkleidete Motorradfahrer haben mit ihrer alljährlichen Spendenfahrt erneut viel Geld für schwerkranke Kinder gesammelt. Die Aktion in den Monaten September bis Dezember 2023 in der Südpfalz habe insgesamt 179.000 Euro gebracht, teilte Sprecher Patrick Kuntz am Sonntag per Facebook mit. «Eine unglaubliche Geschichte», sagte der 52-Jährige.