Flughafen Saarbrücken

Saarbrücken

Wegen Wetterlage: Keine Flüge am Mittwoch

Wegen der vorhergesagten Witterungsbedingungen stellt der Flughafen Saarbrücken seinen Flugbetrieb am Mittwoch komplett ein. Das teilte der Sprecher des Airports am Dienstagabend mit. Auch am Donnerstag seien Einschränkungen des Flugbetriebs noch möglich.