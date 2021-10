Wegen Gleisbauarbeiten: Bahn sperrt Übergänge in Limburg – Umleitungen eingerichtet

Die Bahn ist aktuell mit Gleisbauarbeiten zwischen dem Limburger Stadtbahnhof und dem Bahnhof Staffel beschäftigt. Die Arbeiten werden noch bis Ende Oktober andauern. In den kommenden Tagen werden aufgrund der Arbeiten auch die Bahnübergänge entlang des Streckenabschnitts immer wieder gesperrt.

Die Gleiserneuerung findet laut DB Netz AG im Rahmen eines bundesweiten Sanierungsprogramms statt. Derzeit laufen noch die Vorarbeiten auf dem Abschnitt der Oberwesterwaldbahn, die Hauptarbeiten sind für die Zeit ab Freitag, 8. Oktober, 23 Uhr, vorgesehen und laufen dann durchgehend bis zum Donnerstag, 21. Oktober, 1 Uhr. Anschließend folgen noch einige Nacharbeiten.

Im Verlauf der Arbeiten werden auch die entlang der Bahnstrecke befindlichen Bahnübergänge gesperrt. Der Übergang im Verlauf der Ste.-Foy-Straße/Limburger Straße wird von Samstag, 9. Oktober, 7 Uhr, bis Donnerstag, 14. Oktober, 20 Uhr, sowie vom Sonntag, 17. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 18. Oktober, 8 Uhr, und vom Mittwoch, 20. Oktober, 9 Uhr, bis Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr, gesperrt.

Die Verbindung zwischen Staffel und Limburg ist damit für den Kraftfahrzeugverkehr unterbrochen, Fußgänger sowie Radfahrer können den Übergang passieren. Für den Kraftfahrzeugverkehr gelten die Umleitungsstrecken, die von Staffel über die B 8 und die B 49 in die Stadt führen beziehungsweise in die umgekehrte Richtung. Eine Umleitung ist auch über Aull und Diez ausgeschildert. Gesperrt sind auch die beiden Übergänge Mainstraße und Schierlinger Feld – und zwar in der Zeit von Mittwoch, 13. Oktober, bis Dienstag, 19. Oktober.