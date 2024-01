Hochwasserlagebericht

Saarbrücken

Wasserstände sinken: Neuer Anstieg nicht in Sicht

Die Wasserstände an den Flüssen im Saarland fallen wieder. Mit einem Wiederanstieg sei trotz Regens und leichten Schneefalls nicht zu rechnen, heißt es im Hochwasserlagebericht des Saarlandes vom Samstag. Die Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet der Saar sinken wieder. Am Schwarzbach und der Unteren Blies gehen sie auch zurück, aber langsamer. Die Hochwassergefahr sei derzeit geringer als bei einem Hochwasser, das statistisch alle zwei Jahre komme, stellt die Behörde fest.