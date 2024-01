Wasserstände fallen wieder: Kein weiterer Anstieg in Sicht

Die Wasserstände am Rhein und den anderen Flüssen in Rheinland-Pfalz fallen wieder. Mit einem Wiederanstieg sei in der kommenden Woche nicht zu rechnen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Samstag mit.

In Kobern-Gondorf sind Absperrpfosten vom Hochwasser der Mosel umspült. Foto: Thomas Frey/dpa

Mainz (dpa). Am Rhein-Pegel Mainz sei der Höchststand von 5,21 Metern am Freitagabend etwas unterhalb eines Hochwassers einer Höhe, das statistisch gesehen nur alle zwei Jahre auftritt. Auch im gesamten Mittelrhein seien die höchsten Pegelstände größtenteils am Freitagabend registriert worden. «Die Wasserstände fallen dort bereits wieder», stellt die Hochwasservorhersagezentrale fest. Am Pegel Kaub sei am Samstag ein Höchststand von 5,20 Metern unterhalb eines zweijährlichen Hochwassers erreicht worden.

In Koblenz war schon am Freitagnachmittag der höchste Stand von 6,64 Metern erreicht worden. Ab der Moselmündung habe dieser deutlich über einem zweijährlichen Hochwasser gelegen.

An der gesamten Mosel und ihren Zuflüssen fallen die Wasserstände der Hochwasservorhersagezentrale zufolge inzwischen aber auch wieder. Am Pegel Trier werde voraussichtlich die Meldehöhe von 6,00 Metern am Sonntagvormittag unterschritten. Am Pegel Cochem habe der Wasserstand bereits am Samstagmorgen unter einem zweijährlichen Hochwasser (7,02 Meter) gelegen. «Für die nächsten Tage ist kein nennenswerter Niederschlag vorhergesagt, so dass die Wasserstände am Wochenende und im Verlauf der kommenden Woche weiter fallen.»

Auch an den Pegeln von Nahe, Sauer und Glan sowie ihren Zuflüssen fallen die Wasserstände wieder. Dies gelte auch für die Saar. Im Laufe des Samstags sollten auch die Pegel an der Lahn zu fallen beginnen.

Hochwasserbericht