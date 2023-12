Hochwasserlage

Mainz

Wasserstände des Rheins sinken weiterhin

Die Wasserstände des Rheins in Rheinland-Pfalz fallen weiter. Am Mittelrhein werde mindestens bis zum Jahreswechsel mit fallenden Wasserständen gerechnet, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit. Am Freitag soll demnach am Pegel Koblenz die Meldehöhe von fünf Metern unterschritten werden. Auch am Oberrhein sinken die Wasserstände laut Vorhersage weiterhin. An den übrigen Flüssen im Bundesland bestehe derzeit keine unmittelbare Hochwassergefahr.