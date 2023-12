Hochwasser

Mainz

Wasserstände an Ober- und Mittelrhein sinken weiter

Die Wasserstände in Rheinland-Pfalz sinken weiterhin. «An den Oberrheinpegeln fallen die Wasserstände», teilte die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit. Am Oberrhein sei die Meldehöhe von sieben Metern am Pegel Maxau bereits unterschritten, am Pegel Mainz mit einer Meldehöhe von 5,5 Metern soll es im Laufe des Mittwochs so weit sein. Mindestens bis zum Jahreswechsel sollen die Wasserstände dort weiter fallen.