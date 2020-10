Jury hat sich entschieden

Wahl des Jugendworts: „No front, Diggah! Du bist total lost“

Deutschland hat ein neues Jugendwort des Jahres: „Lost“ hat das Rennen gemacht. Immer wieder wird debattiert, ob Jugendliche so reden. „Lost“ zumindest wird auch von Erwachsenen benutzt. Was also hat es in der Liste der Jugendwörter verloren?