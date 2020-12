Stichwahlen in Georgia

Vor Auftritt in Georgia: Trump erhöht Druck auf Gouverneur

US-Präsident Trump will weiterhin nicht eingestehen, dass er die Wahl gegen Joe Biden verloren hat. Nun setzt er sich für die Wiederwahl zweier republikanischer Senatoren in Georgia ein – und fordert von Gouverneur Kemp, seine eigene Niederlage in dem Bundesstaat zu kippen.