Untersuchungshaft angeordnet

Volkmarsen: Ermittlungen in alle Richtungen

Die Ermittlungen nach der Gewalttat in Nordhessen mit mehr als 60 Verletzten laufen weiter auf Hochtouren – und gehen in alle Richtungen. Was waren die möglichen Beweggründe des Tatverdächtigen?

Lesezeit: 1 Minuten