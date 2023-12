Chemie

Ludwigshafen

Vogler sieht Chemiebranche in «alarmierender Situation»

Der Hauptgeschäftsführer der Chemieverbände Rheinland-Pfalz, Bernd Vogler, hat ein düsteres Bild der Lage in der Branche gezeichnet. «Wir haben eine alarmierende Situation mit tiefroten Zahlen bei Produktion und Aufträgen, es gibt Stillstand von Anlagen, es gibt Verlagerung von Produktion», sagte Vogler am Mittwoch in Ludwigshafen. «Energie ist zu teuer, und die Firmen sind frustriert von Regulierungen und Bürokratie in allen Variationen.»