Vierungsturm: Dombauverein Speyer verkauft historische Nägel

150 historische Nägel aus dem Dom in Speyer bietet der Dombauverein der pfälzischen Stadt zum Kauf an. Die Nägel stammen aus der Kuppel des Unesco-geschützten Sakralbaus – vier Jahre lang wurde der dortige Vierungsturm saniert. 2022 waren die Arbeiten abgeschlossen.

Speyer (dpa/lrs). Die Dachkonstruktion des Vierungsturms stammt wohl aus dem Jahr 1700 – die Haupttragteile sind aus Fichten- oder Tannenholz. Viele der alten Hölzer besaßen noch original geschmiedete Nägel, die als Verbindungen der Hölzer untereinander beziehungsweise als zusätzliche Sicherungen dienten.

«Alle Nägel wurden von Dombaumeisterin Hedwig Drabik mit Bürsten gesäubert, mit Aceton gereinigt und im Anschluss zweilagig mit Owatrol-Öl behandelt, um sie vor Korrosion zu schützen», teilte das Bistum mit. Jeder Nagel sei ein Unikat. Mit dem Kauf eines barocken Stücks werde der Erhalt der fast 1000-jährigen romanischen Kathedrale unterstützt.

Die handgeschmiedeten Domnägel werden in Rahmen aus Lindenholz für Preise zwischen 90 und 150 Euro verkauft und können in drei Größen erworben werden. Der Verkauf findet am Samstag (16.12.) zwischen 10.00 bis 13.00 Uhr im Haus am Dom statt.