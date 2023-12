Eifel

Prüm

Vier Verletzte bei Unfall: Zwölfjährige schwer verletzt

Zwei Erwachsene und zwei Kinder sind beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Prüm in der Eifel verletzt worden. Ein zwölfjähriges Kind und eine 45 Jahre alte Frau erlitten bei dem Autounfall am Freitag schwere Verletzungen, die beiden anderen kamen leicht verletzt davon, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war auf der Landstraße 1 von Roth nach Auw unterwegs gewesen und dabei aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Linkskurve mit ihrem Wagen von der Fahrspur abgekommen. Ihr Auto stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.