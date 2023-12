Wetter

Offenbach

Viel Regen und teils stürmisch an Weihnachten

Über die Weihnachtsfeiertage bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland bei milden Temperaturen regnerisch und bewölkt, in Teilen wird es stürmisch. Für den Norden von Rheinland-Pfalz warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach an Heiligabend vor ergiebigem Dauerregen.