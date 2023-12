Glücksspiele

Saarbrücken

Verschärftes Spielhallengesetz im Saarland in Kraft

Beim Glücksspiel in Spielhallen im Saarland gelten nun strengere Regeln. Spielhallen müssten nachts bereits um zwei Uhr schließen, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Saarbrücken mit. Zudem gebe es Beschränkungen bei der Abgabe von Speisen und Getränken plus ein striktes Rauchverbot.