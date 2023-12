Wirtschaft

Mainz

Vernetzung und mehr Förderberatung mit Innovationsagentur

Mit einer neuen Innovationsagentur sollen die Unternehmen in Rheinland-Pfalz stärker untereinander vernetzt und die Beratung für Fördermöglichkeiten verstärkt werden. «Die Innovationsagentur wird Lotse und Moderator zugleich sein», sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Montag in Mainz zum Start der operativen Arbeit der Agentur mit mehr als 150 Teilnehmern. Ziel sei auch, die Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft im Land zusammenzubringen und zu vernetzen. Die Gründung der Innovationsagentur ist ein wichtiges Vorhaben im Koalitionsvertrag der Ampelregierung.