Feuer

Dudweiler

Verletzter bei Wohnungsbrand in Dudweiler

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dudweiler hat am Donnerstagmorgen gebrannt. Dabei wurde ein Mensch verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Notruf sei gegen 7.30 Uhr eingegangen, beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich die Bewohnerin der Wohnung noch im Gebäude, aber nicht mehr in der Brandwohnung befunden. Die Feuerwehr evakuierte daraufhin die restlichen Bewohner des Hauses und löschte das Feuer nach etwa einer Stunde. Die Brandwohnung sei als einzige derzeit nicht bewohnbar, hieß es.